Мультфільми Disney – класика, яку ми любимо з дитинства. Але їх не тільки цікаво дивитися, ще про них цікаво читати.

Джерело: твіттер FactBuffet

Бренд Disney завжди асоціюється з яскравим світом дитинства. Щоб не сталося, стрічки Діснея завжди поруч та дарують нам дива і розваги. І хоч деякі казки ми знаємо майже на пам'ять – про їх створення відомо далеко не все.

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Користувач твіттера Fact Buffet збирає найдивовижніші факти про улюблені мультфільми та ділиться ними на своїй сторінці.

В оригінальній історії Піноккіо вбиває цвіркуна молотком незабаром після зустрічі з ним!

In the original story, Pinocchio kills the cricket with a hammer shortly after meeting him! pic.twitter.com/V5qXdC7S2M — FactBuffet (@FactBuffet) January 30, 2021

Покахонтас була першою принцесою Діснея, яка мала видиме татуювання!

Pocahontas was the first Disney Princess to have a visible tattoo! pic.twitter.com/jfWVYWWJ8O — FactBuffet (@FactBuffet) January 29, 2021

Це спеціальний "Оскар", який Волт Дісней отримав за фільм"Білосніжка і сім гномів".

That's the special Oscar that Walt Disney was awarded for "Snow White and The Seven Dwarfs" pic.twitter.com/SKv8W93gPY — FactBuffet (@FactBuffet) January 29, 2021

Оригінальна "Мері Поппінс" була знята повністю в приміщенні!

The original "Mary Poppins" was filmed entirely indoors! pic.twitter.com/NdNrW4Cqy9 — FactBuffet (@FactBuffet) January 28, 2021

Тім Аллен – один з небагатьох людей, які відсиділи тюремний термін, з тих хто коли-небудь знімалися в діснеївському фільмі!

Tim Allen is one of the only people who's done jail time to ever star in a Disney film! pic.twitter.com/6bv5RfTOL4 — FactBuffet (@FactBuffet) January 28, 2021

Даффі Дак з'явилася у фільмі раніше Багза Банні.

Daffy Duck appeared in a film before Bugs Bunny did. pic.twitter.com/uAkPHoDTHz — FactBuffet (@FactBuffet) January 24, 2021

У 2021 році виповниться 60 років з дня виходу фільму "Сто один далматинець"

2021 will mark the 60th anniversary of the release of "One Hundred and One Dalmatians" pic.twitter.com/MIerkRGM6T — FactBuffet (@FactBuffet) January 20, 2021

"Хто підставив кролика Роджера" був першим фільмом, який коли-небудь показував Міккі Мауса і Багза Банні на екрані разом!

"Who Framed Roger Rabbit" was the first movie to ever show Mickey Mouse and Bugs Bunny onscreen together! pic.twitter.com/oK025MznI0 — FactBuffet (@FactBuffet) December 16, 2020

Мулан була першою діснеївською принцесою, яка вбивала людей на екрані!

Mulan was the first Disney Princess to kill people on-screen! pic.twitter.com/MzHp2mP5Y7 — FactBuffet (@FactBuffet) May 8, 2020

"Крижане серце" був першим діснеївським анімаційним повнометражним фільмом, який зняла жінка!

“Frozen” was the first Disney animated feature film to be directed by a woman! pic.twitter.com/9mZH8BgYMI — FactBuffet (@FactBuffet) November 22, 2019

Міккі Маус не мав своїх фірмових білих рукавичок у першому фільмі!

Mickey Mouse didn't have his signature white gloves in his first film! pic.twitter.com/pavooEIDCQ — FactBuffet (@FactBuffet) October 30, 2020

Ось як виглядав звір в "Красуні і чудовисько" до того, як був доданий CGI!

That's how The Beast looked in "Beauty and the Beast" before the CGI was added! pic.twitter.com/ID8EXrYrW4 — FactBuffet (@FactBuffet) August 21, 2017

Незважаючи на культову диснеївську пісню "Нагодуй птахів" – в Діснейленді не можна годувати птахів!

Despite the iconic Disney song "Feed the Birds" - you're not allowed to feed birds in Disneyland! pic.twitter.com/ve1FxVeUGd — FactBuffet (@FactBuffet) September 30, 2018

Актриси, яка грає принцесу Жасмин в новому фільмі "Аладдін", не було в живих, коли вийшов оригінальний фільм"Аладдін"!

The actress who plays Princess Jasmine in the new "Aladdin" movie wasn't alive when the original "Aladdin" movie came out! pic.twitter.com/DqhJv9Sss9 — FactBuffet (@FactBuffet) May 28, 2019

Аврора в діснеївському фільмі "Спляча красуня" взагалі не розмовляє після того, як її розбудили!

Aurora, in the Disney movie "Sleeping Beauty," doesn't speak at all after being woken up from her sleep! pic.twitter.com/jalE6CgWkt — FactBuffet (@FactBuffet) May 20, 2017

"Аладдін" був частково знятий в Йорданії.

"Aladdin" was partly filmed in Jordan. pic.twitter.com/l0ybM2QXCE — FactBuffet (@FactBuffet) September 30, 2020

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Робін Вільямс отримав 4 нагороди за виконання ролі Джина у фільмі "Аладдін".

Robin Williams won 4 awards for his performance as the Genie in "Aladdin" pic.twitter.com/0yAtQEwDRY — FactBuffet (@FactBuffet) February 23, 2019

"Папай" знімався на Мальті.

Знімальний майданчик фільму зберігся і зараз є популярною туристичною визначною пам'яткою.