В фильмах Disney принцессы всегда выглядят идеально – наглаженная одежда, безупречные прически и макияж и тому подобное. Но иногда все мы устаем от этого совершенства. Индонезийский художник Андхика Муксин не исключение, поэтому решил переосмыслить принцесс в более реалистичных декорациях.

Индонезийский художник Андхика Муксин показывает принцесс Диснея нестандартно – такими вы никогда раньше их не видели. В его рисунках героини с недовольными лицами попадают в самые нелепые ситуации. Ведь у принцесс тоже есть своя доля обычных женских моментов – утренняя прическа, неудачный макияж и множество неподходящих ракурсов для селфі. В общем, все как у людей.

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В нынешней рождественской серии Муксин показал принцесс Disney на зимних каникулах. Они принимают никудышние подарки, не прочь выпить бокал крепкого напитка, после которого развлекаются как, могут.

Счастливого Рождества всем! Вот все мои рождественские работы в этом году. Надеюсь, у вас всех будет радостный праздник,

– подписал свои рисунки художник.



Как принцессы Disney празднуют Рождество / иллюстрации Андхика Муксин

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Как принцессы Disney празднуют Рождество / иллюстрации Андхика Муксин

​

Как принцессы Disney празднуют Рождество / иллюстрации Андхика Муксин



​Как принцессы Disney празднуют Рождество / иллюстрации Андхика Муксин



Как принцессы Disney празднуют Рождество / иллюстрации Андхика Муксин



Как принцессы Disney празднуют Рождество / иллюстрации Андхика Муксин