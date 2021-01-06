Мультфильмы и сказки рассказывают нам волшебные истории, которые дарят веру в добро и чудо. Однако часто они слишком далеки от реальной жизни.

Британский художник-иллюстратор Том Уорд решил пофантазировать, как бы изменилась жизнь популярных персонажей, если бы события мультфильмов Disney происходили не в вымышленном сказочном мире, а в реальной жизни. Он создал серию рисунков на эту тему, и они могли бы быть смешными, если бы не были столь печальными. На самом деле эти арты довольно точно иллюстрируют проблемы современного общества. Развлечения 24 предлагают пересмотреть работы художника.

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