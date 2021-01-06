Домогосподарка, а не принцеса: що було б, якби персонажі Disney потрапили у сучасний світ
Мультфільми та казки розповідають нам чарівні історії, які дарують віру в добро та диво. Проте часто вони занадто далекі від реального життя.
Британський художник-ілюстратор Том Ворд вирішив пофантазувати, як би змінилося життя популярних персонажів, якби події мультфільмів Disney відбувалися не у вигаданому казковому світі, а у реальному житті. Він створив серію малюнків на цю тему, і вони могли б бути смішними, якби не були настільки сумними. Насправді ці арти досить точно ілюструють проблеми сучасного суспільства. Розваги 24 пропонують переглянути роботи художника.
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Що було б, якби персонажі Disney потрапили у сучасний світ / Фото Том Ворд
#2
Що було б, якби персонажі Disney потрапили у сучасний світ / Фото Том Ворд
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Що було б, якби персонажі Disney потрапили у сучасний світ / Фото Том Ворд
#4
Що було б, якби персонажі Disney потрапили у сучасний світ / Фото Том Ворд
#5
Що було б, якби персонажі Disney потрапили у сучасний світ / Фото Том Ворд
#6
Що було б, якби персонажі Disney потрапили у сучасний світ / Фото Том Ворд
#7
Що було б, якби персонажі Disney потрапили у сучасний світ / Фото Том Ворд
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Що було б, якби персонажі Disney потрапили у сучасний світ / Фото Том Ворд
#9
Що було б, якби персонажі Disney потрапили у сучасний світ / Фото Том Ворд
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Що було б, якби персонажі Disney потрапили у сучасний світ / Фото Том Ворд
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