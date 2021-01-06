Мультфільми та казки розповідають нам чарівні історії, які дарують віру в добро та диво. Проте часто вони занадто далекі від реального життя.

Британський художник-ілюстратор Том Ворд вирішив пофантазувати, як би змінилося життя популярних персонажів, якби події мультфільмів Disney відбувалися не у вигаданому казковому світі, а у реальному житті. Він створив серію малюнків на цю тему, і вони могли б бути смішними, якби не були настільки сумними. Насправді ці арти досить точно ілюструють проблеми сучасного суспільства. Розваги 24 пропонують переглянути роботи художника.

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Що було б, якби персонажі Disney потрапили у сучасний світ / Фото Том Ворд

#2



Що було б, якби персонажі Disney потрапили у сучасний світ / Фото Том Ворд

#3



Що було б, якби персонажі Disney потрапили у сучасний світ / Фото Том Ворд

#4



Що було б, якби персонажі Disney потрапили у сучасний світ / Фото Том Ворд

#5



Що було б, якби персонажі Disney потрапили у сучасний світ / Фото Том Ворд

#6



Що було б, якби персонажі Disney потрапили у сучасний світ / Фото Том Ворд

#7



Що було б, якби персонажі Disney потрапили у сучасний світ / Фото Том Ворд

#8



Що було б, якби персонажі Disney потрапили у сучасний світ / Фото Том Ворд

#9



Що було б, якби персонажі Disney потрапили у сучасний світ / Фото Том Ворд

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Що було б, якби персонажі Disney потрапили у сучасний світ / Фото Том Ворд