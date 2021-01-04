Том і Джеррі: японський художник створює смішні скульптури персонажів мультфільму – фото
"Том і Джеррі" – один з улюблених мультфільмів декількох поколінь. З роками він не втратив актуальності, тому пригоди веселого кота та хитрого мишеняти подобаються сучасним дітям так само, як і їхнім батькам.
У мультфільмі "Том і Джеррі" постійно трапляються веселі історії, а головним персонажам доводиться долати справжні випробування. Японський художник Таку Іноує відтворює курйозні сцени у смішних скульптурах. Найчастіше його приваблюють сюжети, в яких Том і Джеррі травмуються та видозмінюються. Розваги 24 підготували добірку найкращих з них.
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