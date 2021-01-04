"Том і Джеррі" – один з улюблених мультфільмів декількох поколінь. З роками він не втратив актуальності, тому пригоди веселого кота та хитрого мишеняти подобаються сучасним дітям так само, як і їхнім батькам.

У мультфільмі "Том і Джеррі" постійно трапляються веселі історії, а головним персонажам доводиться долати справжні випробування. Японський художник Таку Іноує відтворює курйозні сцени у смішних скульптурах. Найчастіше його приваблюють сюжети, в яких Том і Джеррі травмуються та видозмінюються. Розваги 24 підготували добірку найкращих з них. Читайте також: Том і Джеррі повертаються у кінотеатри: вийшов трейлер нового фільму #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20