Легендарні Том і Джеррі знову з'являться на великому екрані, щоб потішити своїх шанувальників.

Компанія Warner Bros. Pictures опублікувала в мережі офіційний трейлер нового фільму "Том і Джеррі", повідомляють Розваги 24. Вихід стрічки був запланований на 2020 рік та приурочений до 80-річчя популярних героїв. Вперше світ дізнався про них ще у 1940 році.

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У фільмі Warner Bros. поєднають мультиплікацію та акторську гру. Схожу манеру можна побачити у стрічках "Хто підставив кролика Роджера", "Космічний Джем", "Луні Тюнз: Знову у справі" та інших, де намальовані герої мультиків і живі актори проживають одну історію.

Офіційний трейлер фільму "Том і Джеррі" українською

За сюжетом нового фільму Джеррі переїжджає жити до найдорожчого готелю Нью-Йорка якраз перед святкуванням розкішного весілля. Організаторка свята Кайла, яку зіграла Хлоя Грейс Морец, наймає вуличного кота Тома, щоб здихатися мишеняти. Проте, за законами жанру, війна між Томом і Джеррі загрожує проведенню весілля і кар'єрі розпорядниці ще більше. До того ж колега Кайли влаштовує зговір проти них усіх.

Том і Джеррі мали завітати до кінотеатрів зовсім скоро, проте через пандемію реліз фільму перенесли. За попередніми даними, він запланований на 4 березня 2021 року.