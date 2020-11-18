Легендарные Том и Джерри опять появятся на большом экране, чтобы порадовать своих поклонников.

Компания Warner Bros. Pictures опубликовала в сети официальный трейлер нового фильма "Том и Джерри", сообщают Развлечения 24. Выход ленты был запланирован на 2020 год и приурочен к 80-летию популярных героев. Впервые мир узнал о них еще в 1940 году.

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В фильме Warner Bros. обьединят мультипликацию и актерскую игру. Похожий прием можно увидеть в лентах "Кто подставил кролика Роджера", "Космический Джем", "Луни Тюнз: Снова в деле" и других, где нарисованные герои мультиков и живые актеры проживают одну историю.

Официальный трейлер фильма "Том и Джерри"

По сюжету нового фильма Джерри переезжает жить в самый дорогой отель Нью-Йорка как раз перед празднованием роскошной свадьбы. Организатор праздника Кайла, которую сыграла Хлоя Грейс Морец, нанимает уличного кота Тома, чтобы избавиться от мышонка. Но, по законам жанра, война между Томом и Джерри угрожает проведению свадьбы и карьере распорядителя еще больше. К тому же коллега Кайлы устраивает заговор против всех них.