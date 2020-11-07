Конечно, никто не ожидает, что мультфильмы будут реалистичными, ведь все мы рады позволить магии войти в нашу жизнь. Однако некоторые моменты в мультиках нарушают все законы логики, часто делая их еще смешнее.

Нет таких людей, которые не любят мультфильмы, ведь все мы в детстве их смотрели. И хотя они не пытаются точно описать реальный мир, замечали ли вы когда-нибудь, что логика мультфильмов часто запутана? Наверное, нет, потому что были очень заняты обожанием любимых героев.

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Но бывают моменты, когда эти логические отклонения достаточно сложно игнорировать. Иногда под банальным ляпом скрывается ирония, иногда это обычная халатность, но абсолютно всегда поиск скрытых нестыковок и несоответствий – это увлекательное, интригующее и полное сюрпризов занятие для зрителя.

Развлечения 24 собрали несколько самых нелепых примеров из мультфильмов, которые нарушают все законы логики, чтобы подчеркнуть, как мир анимации отличается от реального, где герои не подчиняются законам науки или нормам рациональности.

Папа – сарделька. Интересно – кто мама?

Артур, зачем ты пытаешься нас обмануть? У тебя уши выше!

Мистер Крабс пошел дальше. Наушники на глазах – пустая трата денег!





Где папа поросят мы уже знаем. А вот кого едят утки – загадка со звездочкой.

Девочка, как держится бантик у тебя на голове, или Губка Боб, зачем тебе рукава от рубашки?

Странно, что инцидент в ванной так шокировал Джерри, ведь кот и мышонок видят нагишом друг друга уже много лет.

Так же непонятно – зачем Тому купальник?

Праздновали Рождество, когда это еще не было мейнстримом.