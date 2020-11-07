Звичайно, ніхто не очікує, що мультфільми будуть реалістичними, адже всі ми раді дозволити магії увійти в наше життя. Однак деякі моменти в мультиках порушують всі закони логіки, часто роблячи їх ще смішнішими.

Немає таких людей, які не люблять мультфільми, адже всі ми в дитинстві їх дивилися. І хоча вони не намагаються точно описати реальний світ, чи зауважували ви коли-небудь, що логіка мультфільмів часто заплутана? Напевно, ні, тому що були дуже зайняті обожнюванням улюблених героїв.

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Але бувають моменти, коли ці логічні відхилення досить складно ігнорувати. Іноді під банальним ляпом ховається іронія, іноді це звичайна недбалість, але абсолютно завжди пошук прихованих нестиковок і невідповідностей – це захоплива, інтригуюча і сповнена сюрпризів справа для глядача.

Розваги 24 зібрали декілька найбезглуздіших прикладів з мультфільмів, які порушують всі закони логіки, щоб підкреслити, як світ анімації відрізняється від реального, де герої не підкорюються законам науки або нормам раціональності.

Тато – сарделька. Цікаво – хто мама?

Артуре, навіщо ти намагаєшся нас обманути? У тебе вуха вище!

Містер Крабс пішов далі. Навушники на очах – марна трата грошей!





Де тато поросят ми вже знаємо. А от кого їдять качки – загадка із зірочкою.

Дівчинко, як тримається бантик в тебе на голові, або Губко Бобе, навіщо тобі рукави від сорочки?

Дивно, що інцидент у ванній так шокував Джеррі, адже кіт і мишеня бачать голяка один одного вже багато років.

Так само незрозуміло – навіщо Тому купальник?

Святкували Різдво, коли це ще не було мейнстрімом.