Побутує думка, що домашні улюбленці завжди схожі на своїх господарів. Дивлячись на ці фото, зникають будь-які сумніви.

Лондонський фотограф Джерард Гетінгс присвятив цілий проект темі схожості котів та людей. Насправді люди на фото – підібрані моделі та не є власниками тварин, з якими їх порівнюють. Проте це не так вже й важливо, адже в результаті вийшли справді дивовижні світлини.

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А ваш улюбленець на вас схожий?