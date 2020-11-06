Фото котів, які неймовірно схожі на людей, розсмішили мережу: курйозна добірка
Побутує думка, що домашні улюбленці завжди схожі на своїх господарів. Дивлячись на ці фото, зникають будь-які сумніви.
Лондонський фотограф Джерард Гетінгс присвятив цілий проект темі схожості котів та людей. Насправді люди на фото – підібрані моделі та не є власниками тварин, з якими їх порівнюють. Проте це не так вже й важливо, адже в результаті вийшли справді дивовижні світлини.
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А ваш улюбленець на вас схожий?
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