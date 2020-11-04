Коли захищаєшся, як можеш: найдивніші та найсмішніші маски у метро – фото
В умовах пандемії ми звідусіль чуємо про те, що обов'язково потрібно правильно носити маску на обличчі. Попри це, на вулицях та у громадському транспорті регулярно зустрічаються люди, які підходять до цього питання досить своєрідно.
Інстаграм-сторінка SubwayCreatures публікує фотографії людей у найдивніших масках, деякими з них Розваги 24 вирішили поділитися з вами.
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Носіть маску правильно!
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