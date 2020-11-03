Рецепти в інтернеті завжди виглядають занадто простими. Шкода, що на практиці все не так легко.

Підбірку найбільш невдалих спроб повторити торт з мережі підготували Boredpanda. Читайте також: Немає часу пояснювати: ТОП 3 настільні гри з простими правилами для компанії друзів "Не така вже й красуня Белль" "Тато намагався зробити торт у вигляді Патріка для мого брата" "Здається Мінні час худнути" "Сестра намагалася приготувати торт у вигляді ялинки" "Батьки мого друга намагалися повторити Чубакку, якого вони знайшли в інтернеті" "Зліва – те, що я замовила, справа – те, що я отримала" "Щасливого Різдва!" "Що ж, я намагався" "Це найбільший провал у моєму житті" "Ельзо, це ти?" "На себе подивись, Олафе!"