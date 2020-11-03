Очікування VS реальність: коли намагався спекти торт, як в інтернеті, але щось пішло не так
Рецепти в інтернеті завжди виглядають занадто простими. Шкода, що на практиці все не так легко.
Підбірку найбільш невдалих спроб повторити торт з мережі підготували Boredpanda.
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"Не така вже й красуня Белль"
"Тато намагався зробити торт у вигляді Патріка для мого брата"
"Здається Мінні час худнути"
"Сестра намагалася приготувати торт у вигляді ялинки"
"Батьки мого друга намагалися повторити Чубакку, якого вони знайшли в інтернеті"
"Зліва – те, що я замовила, справа – те, що я отримала"
"Щасливого Різдва!"
"Що ж, я намагався"
"Це найбільший провал у моєму житті"
"Ельзо, це ти?"
"На себе подивись, Олафе!"
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