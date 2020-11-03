Ожидание VS реальность: когда хотел испечь торт, как в интернете, но что-то пошло не так
Рецепты в интернете всегда выглядят слишком простыми. Жаль, что на практике всё не так легко.
Подборку самых неудачных попыток повторить торт из сети подготовили Boredpanda.
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"Не такая уж красавица Белль"
"Папа пытался сделать торт в виде Патрика для моего брата"
"Кажется Минни пора худеть"
"Сестра пыталась приготовить торт в виде ёлки"
"Родители моего друга старались повторить Чубакку, которого они нашли в интернете"
"Слева – то, что я заказала, справа – то, что я получила"
"Счастливого Рождества!"
"Что ж, я пытался!"
"Это самый большой провал в моей жизни"
"Эльза, ты ли это?"
"На себя посмотри, Олаф!"
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