Рецепты в интернете всегда выглядят слишком простыми. Жаль, что на практике всё не так легко.

Подборку самых неудачных попыток повторить торт из сети подготовили Boredpanda. Читайте также: Нет времени объяснять: ТОП 3 настольные игры с простыми правилами для компании друзей "Не такая уж красавица Белль" "Папа пытался сделать торт в виде Патрика для моего брата" "Кажется Минни пора худеть" "Сестра пыталась приготовить торт в виде ёлки" "Родители моего друга старались повторить Чубакку, которого они нашли в интернете" "Слева – то, что я заказала, справа – то, что я получила" "Счастливого Рождества!" "Что ж, я пытался!" "Это самый большой провал в моей жизни" "Эльза, ты ли это?"