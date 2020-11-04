Когда защищаешься, как можешь: самые странные и смешные маски в метро – фото
В условиях пандемии мы со всех сторон слышим о том, что необходимо правильно носить маску на лице. Не смотря на это, на улицах и в общественном транспорте регулярно встречаются люди, которые подходят к этому вопросу достаточно своеобразно.
Инстаграм-страница SubwayCreatures публикует фотографии людей в самых странных масках, некоторыми из них Развлечения 24 решили поделиться с вами.
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Носите маску правильно!
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