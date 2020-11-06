Фото котов, которые невероятно похожи на людей, рассмешили сеть: веселая подборка
Бытует мнение, что домашние любимцы всегда похожи на своих хозяев. Смотря на эти фото, пропадают любые сомнения.
Лондонский фотограф Джерард Гетингс посвятил целый проект теме сходства котов и людей. На самом деле люди на фото – подобранные модели и не являются владельцами животных, с которыми их сравнивают. Но это не так уже важно, ведь в результате получились в правду удивительные снимки.
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А ваш любимец похож на вас?
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