Том и Джерри: японский художник создает смешные скульптуры персонажей мультфильма – фото
"Том и Джерри" – один из любимых мультфильмов нескольких поколений. С годами он не потерял актуальности, поэтому приключения веселого кота и хитрого мышонка нравятся современным детям так же, как и их родителям.
В мультфильме "Том и Джерри" постоянно случаются веселые истории, а главным персонажам приходится преодолевать настоящие испытания. Японский художник Таку Иноуе воспроизводит курьезные сцены в смешных скульптурах. Чаще всего его привлекают сюжеты, в которых Том и Джерри травмируются и видоизменяются. Развлечения 24 подготовили подборку лучших из них.
Читайте также: Том и Джерри возвращаются в кинотеатры: вышел трейлер нового фильма
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
Поделиться новостью
Выбор редакции
-
Лучшие игровые автоматы по мотивам популярных фильмов и сериалов11 декабря 2020 , 20:00
-
Зимние развлечения перфекционистов: девушка слепила идеального снеговика и покорила сеть31 декабря 2020 , 11:52
-
Американка с самыми длинными ногтями в мире хочет продать их за бешеные деньги: детали и фото30 декабря 2020 , 15:13