"Том и Джерри" – один из любимых мультфильмов нескольких поколений. С годами он не потерял актуальности, поэтому приключения веселого кота и хитрого мышонка нравятся современным детям так же, как и их родителям.

В мультфильме "Том и Джерри" постоянно случаются веселые истории, а главным персонажам приходится преодолевать настоящие испытания. Японский художник Таку Иноуе воспроизводит курьезные сцены в смешных скульптурах. Чаще всего его привлекают сюжеты, в которых Том и Джерри травмируются и видоизменяются. Развлечения 24 подготовили подборку лучших из них. Читайте также: Том и Джерри возвращаются в кинотеатры: вышел трейлер нового фильма #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20