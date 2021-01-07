У фільмах Disney принцеси завжди виглядають ідеально – напрасований одяг, бездоганні зачіски та макіяж тощо. Але іноді всі ми втомлюємось від цієї досконалості. Індонезійський художник Андхіка Муксін не виняток, тож вирішив переосмислити принцес в більш реалістичних декораціях.

Індонезійський художник Андхіка Муксін показує принцес Діснея нестандартно – такими ви ніколи раніше їх не бачили. У його малюнках героїні з незадоволеними обличчями потрапляють в самі безглузді ситуації. Адже у принцес теж є своя частка звичайних жіночих моментів – ранкова зачіска, невдалий макіяж і безліч невідповідних ракурсів для селфі. Загалом, все як у людей.

Читайте також Домогосподарка, а не принцеса: що було б, якби персонажі Disney потрапили у сучасний світ

У цьогорічній різдвяній серії Муксін показав принцес Disney на зимових канікулах. Вони приймають поганенькі подарунки, не проти випити келих міцного напою, після якого розважаються як можуть.

Щасливого Різдва всім! Ось всі мої Різдвяні роботи цього року. Сподіваюся, у вас всіх буде радісне свято,

– підписав свої малюнки художник.



Як принцеси Disney святкують Різдво / Ілюстрації Андхіка Муксін



Як принцеси Disney святкують Різдво / Ілюстрації Андхіка Муксін



Як принцеси Disney святкують Різдво / Ілюстрації Андхіка Муксін



Як принцеси Disney святкують Різдво / Ілюстрації Андхіка Муксін



Як принцеси Disney святкують Різдво / Ілюстрації Андхіка Муксін



Як принцеси Disney святкують Різдво / Ілюстрації Андхіка Муксін