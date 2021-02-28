Селфі для інстаграму: якби у героїв Disney були смартфони і доступ до соцмереж – кумедна добірка
Зазвичай художники змінюють лише костюми, зачіски та інші атрибути головних героїв, але цього разу персонажів мультиків Disney показали з сучасними гаджетами
Джерело:інстаграм One FairyFAIL
Багато сучасних художників переосмислюють популярних персонажів Діснея та поміщають їх у всілякі ситуації. Принцес зображали на афішах популярних фільмів та серіалів, показували їх незадоволені обличчя, якби вони потрапили у безглузді ситуації тощо.
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Автор під ніком One FairyFAIL у себе в інстаграм створив серію робіт під назвою Phone Fairy Fails – там він показує, як поводили б себе діснеївські герої, якби у них були сучасні технології: смартфони, консолі, соціальні мережі тощо.
В основному мені подобається створювати гумористичні сцени, і чим більше вони натхненні реальним життям, і я можу ставитися до них, тим смішнішими вони здаються мені. Ідея насправді прийшла мені в голову, коли я просто переглядав соціальні мережі, дивлячись всі ці селфі, які люди роблять з цими фільтрами для обличчя, а потім всі інші ситуації просто почали плисти в моїй голові,
– розповів художник в інтерв'ю Bored Panda.
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