Зазвичай художники змінюють лише костюми, зачіски та інші атрибути головних героїв, але цього разу персонажів мультиків Disney показали з сучасними гаджетами

Багато сучасних художників переосмислюють популярних персонажів Діснея та поміщають їх у всілякі ситуації. Принцес зображали на афішах популярних фільмів та серіалів, показували їх незадоволені обличчя, якби вони потрапили у безглузді ситуації тощо.

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Автор під ніком One FairyFAIL у себе в інстаграм створив серію робіт під назвою Phone Fairy Fails – там він показує, як поводили б себе діснеївські герої, якби у них були сучасні технології: смартфони, консолі, соціальні мережі тощо.

В основному мені подобається створювати гумористичні сцени, і чим більше вони натхненні реальним життям, і я можу ставитися до них, тим смішнішими вони здаються мені. Ідея насправді прийшла мені в голову, коли я просто переглядав соціальні мережі, дивлячись всі ці селфі, які люди роблять з цими фільтрами для обличчя, а потім всі інші ситуації просто почали плисти в моїй голові,

– розповів художник в інтерв'ю Bored Panda.

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​Тільки що дізнався, що у мене блохи ... тобі слід перевіритися

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Так що, ти повернута на гномах?

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