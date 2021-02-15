Якби герої Disney знялися у популярних фільмах та серіалах: добірка кіноафіш
Художник Алекс Пік уявив, що було б, якби у відомих фільмах замість голлівудських зірок та популярних акторів знялися персонажі з мультфільмів Disney. Він перемішав героїв наших улюблених фільмів, серіалів і мультиків, та отримав дуже несподівані поєднання.
Джерело:інстаграм Алекса Піка
Круелла де Вілль замінила Меріл Стріп у "Диявол носить Прада", Кевін Маккалістер залишився сам удома з далматинцями, а Покахонтас зіграла у "Мемуарах Гейші". Уявляючи нових персонажів у давно знайомих кінострічках, одразу ж починаєш вигадувати, як би змінився сюжет за таких обставин. Пропонуємо переглянути найцікавіші постери та подивитися на улюблені фільми під іншим кутом.
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"Містер і Місіс Сміт"
"Диявол носить Прада"
"Сам удома"
"Форест Гамп"
"Найвеличніший шоумен"
"Супер Майк"
"Сніданок у Тіффані"
"Титанік"
"Щоденники принцеси"
"Мемуари Гейші"
"Красуня"
"Ла Ла Ленд"
"Білявка в законі"
"Секс і місто"
"Щоденник пам'яті"
"Подружки нареченої"
"Третій зайвий"
"Королеви крику"
"Відьмак"
"Рівердейл"
"Зізнання шопоголіка"
"Брудні танці"
"Емілі в Парижі"
"Бурлеск"
"До зустрічі з тобою"
"Війна наречених"
"Баффі – переможниця вампірів"
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