Если бы герои Disney снялись в популярных фильмах и сериалах: подборка киноафиш
Художник Алекс Пик представил, что было бы, если бы в известных фильмах вместо голливудских звезд и популярных актеров снялись персонажи из мультфильмов Disney. Он перемешал героев наших любимых фильмов, сериалов и мультиков, и получил очень неожиданные сочетания.
Источник:инстаграм Алекса Пика
Круэлла де Вилль заменила Мерил Стрип в "Дьявол носит Прада", Кевин Маккалистер остался дома один с далматинцами, а Покахонтас сыграла в "Мемуарах Гейши". Представляя новых персонажей в давно знакомых фильмах, сразу же начинаешь придумывать, как бы изменился сюжет при таких обстоятельствах. Предлагаем посмотреть самые интересные постеры и посмотреть на любимые фильмы под другим углом.
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"Мистер и Миссис Смит"
"Дьявол носит Прада"
"Один дома"
"Форест Гамп"
"Величайший шоумен"
"Супер Майк"
"Завтрак у Тиффани"
"Титаник"
"Дневники принцессы"
"Мемуары Гейши"
"Красотка"
"Ла Ла Лэнд"
"Блондинка в законе"
"Секс в большом городе"
"Дневник памяти"
"Девичник в Вегасе"
"Третий лишний"
"Королевы крика"
"Ведьмак"
"Ривердэйл"
"Шопоголик"
"Грязные танцы"
"Эмили в Париже"
"Бурлеск"
"До встречи с тобой"
"Война невест"
"Баффи – истребительница вампиров"
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