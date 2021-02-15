Художник Алекс Пик представил, что было бы, если бы в известных фильмах вместо голливудских звезд и популярных актеров снялись персонажи из мультфильмов Disney. Он перемешал героев наших любимых фильмов, сериалов и мультиков, и получил очень неожиданные сочетания.

Круэлла де Вилль заменила Мерил Стрип в "Дьявол носит Прада", Кевин Маккалистер остался дома один с далматинцами, а Покахонтас сыграла в "Мемуарах Гейши". Представляя новых персонажей в давно знакомых фильмах, сразу же начинаешь придумывать, как бы изменился сюжет при таких обстоятельствах. Предлагаем посмотреть самые интересные постеры и посмотреть на любимые фильмы под другим углом.

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"Мистер и Миссис Смит"

"Дьявол носит Прада"

"Один дома"

"Форест Гамп"

"Величайший шоумен"

"Супер Майк"

"Завтрак у Тиффани"

"Титаник"

"Дневники принцессы"

"Мемуары Гейши"

"Красотка"

"Ла Ла Лэнд"

"Блондинка в законе"

"Секс в большом городе"

"Дневник памяти"

"Девичник в Вегасе"

"Третий лишний"

"Королевы крика"

"Ведьмак"

"Ривердэйл"

"Шопоголик"

"Грязные танцы"

"Эмили в Париже"

"Бурлеск"

"До встречи с тобой"

"Война невест"

"Баффи – истребительница вампиров"