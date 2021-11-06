Разница впечатляет: нейросети показали, как знаменитости выглядели бы без пластики
Источник:Bored Panda
Со временем все люди взрослеют, а потом и стареют, хотим мы этого или нет. Принять это бывает сложно, а особенно тяжело старение переживают знаменитости, ведь от их внешности часто зависит и карьера.
Именно поэтому звезды часто обращаются к пластическим хирургам с надеждой, что они помогут сохранить красоту и молодость. Однако попробовав однажды, им становится трудно остановиться, и желание самосовершенствование играет с кумирами миллионов злую шутку.
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Энтузиаст и один из авторов развлекательного портала Bored Panda Хидрели Диао заинтересовался этой темой и решил узнать, какие знаменитости перенесли больше всего пластических операций. В процессе у него возник еще один вопрос – как эти звезды могли бы выглядеть сейчас, если бы доверили свое старение не хирургам, а времени.
Для своего проекта Хидрели собрал фотографии молодых знаменитостей, и воспользовался нейросетями, чтобы "состарить" их. После этого он несколько отредактировал полученные снимки, чтобы они выглядели более реалистично. В конце ему осталось только сравнить результат своей работы с актуальными фотографиями звезд. Разница действительно невероятная.
Донателла Версаче – 66 лет
Джоселин Вильденштейн – 81 год
Микки Рурк – 68 лет
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Мадонна – 63 года
Мелани Гриффит – 64 года
Карла Бруни – 53 года
Дэрил Ханна – 60 лет
Барри Манилоу – 78 лет
Джон Траволта – 67 лет
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