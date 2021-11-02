Кроме сцен, которые не вошли в культовый фильм "Криминальное чтиво", на аукционе также выставят оригинальные рукописные сценарии, эксклюзивные аудикомментарии самого Тарантино и другие подробности о режиссере и ленте. Токены будут выставлены на аукцион на платформе выпуска и торговли OpenSea.
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NFT были созданы режиссером в сотрудничестве с SRS Labs разработчиком Secret Network. Это означает, что будут защищены не только уникальные объекты, но и личности будущих владельцев NFT.
Я безумно рад представить фанатам эксклюзивные сцены из "Криминального чтива". Secret Network и Secret NFT открывают совершенно новый мир для общения поклонников и артистов, и я очень рад быть частью этого,
– рассказал режиссер.
Материалы из "Криминального чтива" Тарантино будут проданы в виде NFT / Фото кадр из фильма
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