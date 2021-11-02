Крім сцен, які не увійшли до культового фільму "Кримінальне чтиво", на аукціоні також виставлять оригінальні рукописні сценарії, ексклюзивні аудікоментарі самого Тарантіно та інші подробиці про режисера та срічку. Токени будуть виставлені на аукціон на платформі випуску і торгівлі OpenSea.

Це цікаво Як обрати зручну та безпечну ігрову платформу: особливості сучасного онлайн-казино

NFT були створені режисером у співпраці з SRS Labs розробником Secret Network. Це означає, що будуть захищені не тільки унікальні об'єкти, а й особистості майбутніх власників NFT.

Я шалено радий представити фанатам ексклюзивні сцени з "Кримінального чтива". Secret Network і Secret NFT відкривають абсолютно новий світ для спілкування шанувальників і артистів, і я дуже радий бути частиною цього,

– розповів режисер.



Матеріали з "Кримінального чтива" Тарантіно будуть продані у вигляді NFT / Фото кадр з фільму

"Кримінальне чтиво" – другий художній фільм режисера Тарантіно 1994 року виробництва. У 1994 році фільм отримав Золоту пальмову гілку, а в 1995 році Тарантіно і канадський режисер Роджер Евері отримали премію Оскар за кращий сценарій.

До теми Netflix провів "Гру в кальмара" на вулицях Лос-Анджелеса: атмосферне відео