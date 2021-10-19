Чтобы получить такой невероятный результат, нужно приложить немало усилий – продумать образы Макса, сделать их максимально похожими, провести съемки, отретушировать фото. Но все это полностью оправдывает ожидания – финальные снимки могут посоревноваться с оригиналами.
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