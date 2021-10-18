Герои нашей подборки умудрились застрять в самых разных местах. Они покорили заборы, окна, шкафы, диваны, мусорные баки и многое другое, но выбраться самостоятельно не смогли.

Это интересно Выбираем талисман: животные, которые приносят удачу игрокам в азартных играх

#1

Фото Reddit / GoAskAlice

#2

Фото Reddit / tommybrand

#3

Фото Reddit / wideawaketheysleep

#4

Фото Reddit / hobbitdude13

#5

Фото Reddit / skooba83

#6

Фото Reddit / ItHirtsWhenIP

#7

Фото Bored Panda

#8

Фото Reddit / spreiss

#9

Фото Bored Panda

#10

Фото из твитера mutsuki1931

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#11

Фото Imgur

#12

Фото из твитера urvillageidiot

#13

Фото Reddit / Actually_an_otter

#14

Фото Reddit / Ze-skywalker

#15

Фото Imgur / tumb1

#16

Фото Bored Panda

#17

Фото Reddit / Nolanus

#18

Фото Imgur

#19

Фото Bored Panda

#20

Фото из твитера VolusiaSheriff

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