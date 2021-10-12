Развлечения 24 подготовили для вас подборку фото из соцсетей с очаровательными, забавными и трогательными пушистыми малышами. Предлагаем просматривать ее каждый раз, когда необходимо улучшить себе настроение или зарядиться добротой и позитивом. Гарантируем, приятные эмоции вам обеспечены!
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"Это лапка новорожденного корги"
Фото Reddit | Ewhitfield2016
"Малыш-жираф улыбается"
Фото Reddit | JessyeAmeli
"Новорожденный совенок"
Фото Reddit | Yayknee
"Просто жизнерадостный ягненок"
Фото Reddit | kim7
"Застенчивый панголин выглядит так, будто хочет поговорить с вами о чем-то важном"
Фото Reddit | KermitTheSnail
"Удивительный малыш-крабик"
Фото из инстаграма chrisbrayphotograph
"Посмотрите на малыша окапи, и забудьте о плохом дне"
Фото Imgur | Clixby
"Игривый волчонок"
Фото San Diego Zoo
"Вы когда-нибудь видели новорожденного кролика?"
Фото Imgur | OctopussSevenTwo
"Бэмби, это ты?"
Фото Reddit | purplprism
"Очаровательный козленок"
Фото Reddit | Banana_language
"Самый милый маленький сурикат, которого вы когда-нибудь видели"
Фото из фейсбука Zoo Miami
"Малыш-бегемотик"
Фото Reddit | Deftroyy
"Тюленята Добби и Драко"
Фото из инстаграма boochaces
"Лисенок пришел поздороваться к дому моей бабушки"
Фото Reddit | Vechrotex
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