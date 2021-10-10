Нет, это не кусочек лосося – это хищный паразит, который может принести много вреда морским обитателям.

Читайте также Что с ними произошло: 20 курьезных фото собак, которые ведут себя очень странно

Японский аквариум Фукусима показал это странное создание в своем твиттере. Существо имеет 3 сантиметра в длину и невероятную розовую окраску, которая делает животное похожим на японские суши.

Сотрудники сообщили, что это – один из ракообразных изоподов, которые распространены на суше и в море.

Знаменитость в форме нигири, вероятно, принадлежит к роду Rocinela, который насчитывает более 40 видов,

– отметила работница аквариума Май Хибин.

По словам ученых, изоподы Rocinela являются паразитами, в отличие от своих родственников. В то время как другие ракообразные питаются мертвыми остатками животных, эти хищники прикрепляются к живому существу и обустраивают себе уютное место.

Ученые рассказывают, что изоподы располагаются на спине своего "кормильца" или среди внутренних органов морского обитателя.

Большинство представителей рода выглядят тусклыми и бурыми, но возможно, что знаменитый изопод съел больше, чем просто пищу от одного из своих бывших хозяев,

– сказала Хибин.

Ученые предполагают, что животное, которым питался изопод, могло изменить цвет паразита на розовый.

Откуда взялся суши-изопод

Ученые рассказали, что странное существо поймали вблизи Хоккайдо. Ракообразное выловили на глубине от 800 до 1200 метров. По словам рыбаков, было похоже на то, что суши-хищник успел перекусить перед отловом.

Это интересно Как найти океан на экзопланете: ответ ученых

К сожалению, выяснить, чем питался розовый изопод, ученые не могут.

От малюток до гигантов – многообразие изоподов

Эти животные появились примерно 300 миллионов лет назад. Сейчас есть более 10 тысяч видов изоподов: они могут разительно отличаться по размеру – от нескольких миллиметров до полуметра. Разнообразный у ракообразных и цвет – животные могут быть белыми, серыми, полупрозрачными, коричневыми, красными и зелеными. А вот цвет, которым отметился суши-изопод, является исключительным – ни один вид не имеет такую "вкусную" окраску.