На развлекательном портале Reddit есть раздел под названием Whats Wrong With Your Dog ("Что случилось с вашей собакой"), где публикуют курьезные фотографии домашних животных, которые крайне странно и смешно себя ведут. Развлечения 24 подготовили подборку лучших фото оттуда – это именно то, что нужно для поднятия настроения.
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"Мне говорили, что бордер-колли – самые умные собаки"
Фото Reddit / Scholar_Mental
"Собака любит заглядывать в мой офис в подвале через окно, и пугать меня до смерти, когда я смотрю вверх"
Фото Reddit / patchoulius
"Когда не можешь жить без мяча"
Фото Reddit / hashtag-science
"Никогда раньше не видел, чтобы собака так сидела"
Фото Reddit / cooperchronicles
"Моя собака иногда думает, что я стул"
Фото Reddit / anne_c_rose
"Теплая и удобная кровать? Нет. Холодное и тесное кольцо? О, да!"
Фото Reddit / Scott_96
"Это уже что-то новенькое"
Фото Reddit / jnich2424
"Мой маленький чудак тусуется со мной, пока я выполняю задание для школы. Он любит сидеть и смотреть, как я печатаю"
Фото Reddit / WhiskeyHeartOn
"Ей явно не нравится эта новая сетка"
Фото Reddit / ZakkH
"Вор чизбургеров пойман на горячем"
Фото Reddit / aframe9999
"Даже не знаю, что сказать"
Фото Reddit / damon_021
"Я был уверен, что это фотошоп, но вспомнил, что это прислал мне папа"
Фото Reddit / ceejay5303
"Собака моего отца, когда он был ребенком"
Фото Reddit / Bnlalala
"Она постоянно сидит вот так"
Фото Reddit / alfphonse
"Надеюсь, это удобно"
Фото Reddit / polegurl
"Мои собаки любят спать вот так"
Фото Reddit / ke plerk2
"Разбудила меня в 5 утра для прогулки. Так выглядит прогулка"
Фото Reddit / Skooterthedog
"Она всегда делает так, когда я достаю кусачки для когтей"
Фото Reddit / Unessse
"О, это ощущение"
Фото Reddit / Thasonn
"Так он смотрит на меня, если не может залезть мне на колени, когда я еду за рулем"
Фото Reddit / pupsaurus
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