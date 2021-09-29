На нем Фифи, которая живет со своими владельцами и еще одним ретривером Бостоном, сидит перед забором и смотрит на соседский двор через небольшую дырочку. Со стороны кажется, будто у нее есть настоящее шпионское задание.

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За кем так пристально наблюдала собака стало понятно уже через несколько секунд. Оператор навел камеру на дырку в заборе, и показал друга Фифи – белого самоедов Бентли, который отдыхал на крыльце дома. Он, кстати, тоже направил свой взгляд на то же отверстие.

Люблю шпионить за лучшим другом, который живет по соседству,

– объяснили хозяева от имени Фифи.

Видео стало вирусным в тиктоке, и собрало почти 250 тысяч просмотров. Забавное поведение Финикс одновременно развеселило и растрогало пользователей:

"Это любовь";

"Боже мой, как умно";

"Изобретательно";

"Собака Джеймса Бонда";

"Я не знаю, что это, если не подростковый роман в духе 80-х";

"Сделайте для них дырку побольше".

Вскоре после публикации видео авторы страницы загрузили еще один ролик, в котором друзья наконец воссоединились. Фифи, Бентли и Бостон развлекались и весело проводили время, поэтому люди, что искренне волновались за отношения хвостатых, которых разлучил забор, могут быть спокойны.

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