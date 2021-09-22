На фейсбук-странице Important Animal Images ("Важные изображения животных") публикуют фотографии, которые действительно должны увидеть все. Развлечения 24 подготовили для вас подборку свежих фото оттуда, ведь это именно то, что нужно, чтобы хорошенько посмеяться и начать день с отличным настроением.

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