Актер Курт Точчи опубликовал на своей странице в инстаграме видео, в котором вместе со своим любимцем Зевсом воссоздал одну из известных сцен из фильма "Титаник". Курт примерил образ Леонардо Ди Каприо, а рыжий Зевс – Кейт Уинслет.

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Они повторили романтическую сцену, в которой Джек Доусон рисует Роуз Дьюитт Бьюкейтер. Зевс безусловно обладает актерскими способностями и ему удалось гениально сыграть Роуз – сходство удивительно идеальное. Ждем от дуэта воспроизведения других сцен, а впоследствии и полной версии "Титаника".

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