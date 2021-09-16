Пятилетний бостонский терьер Лоллипоп и семилетний бенгальский кот Сашими любители езды на самокате. Но обычно они это делали в одиночку.

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По словам Мелиссы Миллет, у которой живут животные и, которая занимается профессиональной дрессировкой собак для съемок в фильмах и шоу, Лоллипоп и Сашими прокатились на самокате вместе случайно.

Однажды во время тренировки Лоллипоп работала над катанием на самокате, когда Сашими подбежала, чтобы попытаться украсть поворот! Сашими сперва запрыгнула на самокат, потом вскочила Лоллипоп и стала ее толкать. Мы были в шоке! Они сами придумали этот трюк! Теперь это один из моих самых любимых,

– рассказала Мелисса.

Хотя рекорд был зафиксирован еще осенью 2020 года, достижение вошло в книгу рекордов Гиннесса-2022, которая вышла в продажу 16 сентября 2021 года.

​Животные сами придумали трюк / Фото из инстаграма Melissa Millett



Кот с собакой проехались на самокате и попали в Книгу рекордов Гиннесса / Фото из инстаграма Melissa Millett



Лоллипоп и Сашими любители езды на самокате / Фото из инстаграма Melissa Millett

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