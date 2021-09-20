Пользовательница тиктока с никнеймом hotclownwing опубликовала в сети видео, в котором показала, как ее кот притворяется больным и хромает для того, чтобы она его погладила. На первый взгляд, может показаться, что ему действительно больно, но когда котик получает свою порцию ласки, все становится понятно.

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Видео начинается с того, что котик с поднятой лапкой смотрит на хозяйку и жмурится от "боли". Женщина начала его гладить, и для более драматического эффекта, пушистик прихрамывая преодолел несколько шагов. Но получив достаточно внимания, он будто и забыл о больной лапке и хорошенько потянулся. Владелица кота обратила на это внимание. "Он потягивается", – громко сказала она.

После этого он, кажется, понял свою ошибку и снова поднял лапку. Но афера не удалась, ведь вместо левой лапки, которая болела у него сначала, кот поднял правую.

Актерскую игру котика оценили пользователи сети. Видео собрало более 11 миллионов просмотров и 2 миллионов лайков. Люди в комментариях восхищались хвостатым симулянтом:

"Да это же страховое мошенничество. Я видел такое миллион раз";

"Кошки могут быть искусными манипуляторами";

"Обе лапки болят! Двойная боль – двойное внимание"

"Кто-нибудь, дайте ему Оскар".

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