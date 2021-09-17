Владелица Вэдди создала для него личную страницу в инстаграме. Там она публикует видео, которые покорили пользователей интернета и сделали котика популярным – у него более 19 тысяч подписчиков.
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Кроме того, героями этой страницы есть и другие любимцы женщины – всего у нее пять котов. Однако никто из них не обладает таким умением, как Вэдсвортс. Но сам он не упускает любой возможности помахать лапками и выпросить лакомство. Развлечения 24 подготовили для вас подборку милых видео с Вэдди – наслаждайтесь!
Невозможно устоять
Вэдди тоже хоче пиццу
Немного неудобно, но это не проблема
Получил желаемое
Можно и лежа
Вэдди еще и обучает других
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