Користувачка тіктоку з нікнеймом hotclownwing опублікувала у мережі відео, в якому показала, як її кіт прикидається хворим і кульгає для того, щоб вона його погладила. На перший погляд, може здатися, що йому справді боляче, але все стало зрозуміло, коли котик отримав свою порцію ласки.

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Відео розпочинається з того, що котик з піднятою лапкою дивиться на господарку і мружиться від "болю". Жінка почала його гладити, і для більш драматичного ефекту, пухнастик прикульгуючи подолав кілька кроків. Але отримавши достатньо уваги, він ніби й забув про хвору лапку і гарно потягнувся. Власниця кота зауважила це. "Він потягується", – голосно сказала вона.

Здається, після цього він зрозумів свою помилку і знову підняв лапку. Але афера не вдалася, адже замість лівої лапки, яка боліла у нього спочатку, кіт підняв праву.

Акторську гру котика оцінили користувачі мережі. Відео зібрало понад 11 мільйонів переглядів та більше ніж 2 мільйони вподобань. Люди в коментарях захоплювалися хвостатим симулянтом:

"Та це ж страхове шахрайство. Я бачив таке мільйон разів";

"Кішки можуть бути майстерними маніпуляторами";

"Обидві лапки болять! Подвійний біль – подвійна увага"

"Хто-небудь, дайте йому Оскар".

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