Розваги 24 підготували для вас добірку фото з соцмереж із чарівними, кумедними та зворушливими пухнастими малюками. Пропонуємо переглядати її щоразу, коли необхідно покращити собі настрій і зарядитися добротою та позитивом. Гарантуємо, приємні емоції вам забезпечені!

Це цікаво Грати у подорожі: найкращі казино в аеропортах світу

"Це лапка новонародженого коргі"

Фото Reddit | Ewhitfield2016

"Малюк-жираф посміхається"

Фото Reddit | JessyeAmeli

"Новонароджене совеня"

Фото Reddit | Yayknee

"Просто життєрадісне ягнятко"

Фото Reddit | kim7

"Сором'язливий панголін виглядає так, ніби хоче поговорити з вами про щось важливе"

Фото Reddit | KermitTheSnail

"Дивовижний малюк-крабик"

Фото з інстаграму chrisbrayphotograph

"Подивіться на малюка окапі, і забудьте про поганий день"

Фото Imgur | Clixby

"Грайливе вовченя"

Фото San Diego Zoo

"Ви колись бачили новонародженого кролика?"

Фото Imgur | OctopussSevenTwo

"Бембі, це ти?"

Фото Reddit | purplprism

"Чарівне козенятко"

Фото Reddit | Banana_language

"Наймиліший маленький сурикат, якого ви коли-небудь бачили"

Фото з фейсбуку Zoo Miami

"Малюк-бегемотик"

Фото Reddit | Deftroyy

"Тюленята Доббі та Драко"

Фото з інстаграму boochaces

"Лисеня прийшло привітатися до будинку моєї бабусі"

Фото Reddit | Vechrotex

Дивіться також Ніби з суші-бару: у мережі показали дивну тварину, дуже схожу на шматочок лосося