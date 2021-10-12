Розваги 24 підготували для вас добірку фото з соцмереж із чарівними, кумедними та зворушливими пухнастими малюками. Пропонуємо переглядати її щоразу, коли необхідно покращити собі настрій і зарядитися добротою та позитивом. Гарантуємо, приємні емоції вам забезпечені!
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"Це лапка новонародженого коргі"
Фото Reddit | Ewhitfield2016
"Малюк-жираф посміхається"
Фото Reddit | JessyeAmeli
"Новонароджене совеня"
Фото Reddit | Yayknee
"Просто життєрадісне ягнятко"
Фото Reddit | kim7
"Сором'язливий панголін виглядає так, ніби хоче поговорити з вами про щось важливе"
Фото Reddit | KermitTheSnail
"Дивовижний малюк-крабик"
Фото з інстаграму chrisbrayphotograph
"Подивіться на малюка окапі, і забудьте про поганий день"
Фото Imgur | Clixby
"Грайливе вовченя"
Фото San Diego Zoo
"Ви колись бачили новонародженого кролика?"
Фото Imgur | OctopussSevenTwo
"Бембі, це ти?"
Фото Reddit | purplprism
"Чарівне козенятко"
Фото Reddit | Banana_language
"Наймиліший маленький сурикат, якого ви коли-небудь бачили"
Фото з фейсбуку Zoo Miami
"Малюк-бегемотик"
Фото Reddit | Deftroyy
"Тюленята Доббі та Драко"
Фото з інстаграму boochaces
"Лисеня прийшло привітатися до будинку моєї бабусі"
Фото Reddit | Vechrotex
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