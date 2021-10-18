Герої нашої добірки примудрилися застрягнути у найрізноманітніших місцях. Вони підкорили паркани, вікна, шафи, дивани, сміттєві баки та ще багато іншого, але вибратися без допомоги не змогли.

Це цікаво Обираємо талісман: тварини, які приносять удачу гравцям в азартних іграх

#1

Фото Reddit / GoAskAlice

#2

Фото Reddit / tommybrand

#3

Фото Reddit / wideawaketheysleep

#4

Фото Reddit / hobbitdude13

#5

Фото Reddit / skooba83

#6

Фото Reddit / ItHirtsWhenIP

#7

Фото Bored Panda

#8

Фото Reddit / spreiss

#9

Фото Bored Panda

#10

Фото з твітера mutsuki1931

До теми Оптична ілюзія: порахуйте котиків на фотографії

#11

Фото Imgur

#12

Фото з твітера urvillageidiot

#13

Фото Reddit / Actually_an_otter

#14

Фото Reddit / Ze-skywalker

#15

Фото Imgur / tumb1

#16

Фото Bored Panda

#17

Фото Reddit / Nolanus

#18

Фото Imgur

#19

Фото Bored Panda

#20

Фото з твітера VolusiaSheriff

До теми Куди вже миліше: зворушлива добірка фото новонароджених тварин, які змусять вас розтанути