У мережі набирає популярності нова "загадка" – фотографія на якій пропонують знайти кота. Оптичною ілюзією поділилась користувачка Reddit KittyInALabCoat. Світлину днями зробив її батько.

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Проте чоловік, навіть не думав, що сфотографував чотирьох кошенят – до тих пір, поки його дочка не придивилася ближче. Світлина кинула виклик багатьом користувачам, адже після публікації в мережі у багатьох виникли проблеми з пошуком четвертої кішки.

Він не помітив четвертої кішки, до того як я побачила фотографію. Моєю першою реакцією було хвилювання, і я кинула виклик моїй родині, щоб знайти його,

– розповіла користувачка Reddit



Оптична ілюзія: порахуйте котиків на фотографії / Фото Reddit

Невеличка підказочка.



Оптична ілюзія / Фото Reddit

Якщо ви все ще у пошуках – ось відповідь.



Порахуйте котиків на фотографії / Фото Reddit

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