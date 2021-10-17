У мережі набирає популярності нова "загадка" – фотографія на якій пропонують знайти кота. Оптичною ілюзією поділилась користувачка Reddit KittyInALabCoat. Світлину днями зробив її батько.
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Проте чоловік, навіть не думав, що сфотографував чотирьох кошенят – до тих пір, поки його дочка не придивилася ближче. Світлина кинула виклик багатьом користувачам, адже після публікації в мережі у багатьох виникли проблеми з пошуком четвертої кішки.
Він не помітив четвертої кішки, до того як я побачила фотографію. Моєю першою реакцією було хвилювання, і я кинула виклик моїй родині, щоб знайти його,
– розповіла користувачка Reddit
Оптична ілюзія: порахуйте котиків на фотографії / Фото Reddit
Невеличка підказочка.
Оптична ілюзія / Фото Reddit
Якщо ви все ще у пошуках – ось відповідь.
Порахуйте котиків на фотографії / Фото Reddit
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