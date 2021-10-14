Розгадування головоломок є одним з улюблених занять більшості цінителів інтелектуального дозвілля. Для вирішення наступного завдання потрібна лише уважність, а не спеціальні знання високого рівня.

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Юридична фірма, що спеціалізується на велосипедних травмах, Fletcher s Solicitors, створила графіку, на якій зображена сцена зі звичайного міського життя – автомобільні маршрути, якими курсують учасники дорожнього руху – пішоходи, велосипедисти, автомобілісти тощо. Перед вами поставлена задача – спробувати відшукати на малюнку шумного міста 10 велосипедистів. Та чи зможете ви знайти їх менш ніж за дві хвилини?



Головоломка тижня: чи вдасться вам знайти 10 велосипедистів менш ніж за дві хвилини / Daily Mail

Якщо ви все ще намагаєтеся знайти десятого велосипедиста, прокрутіть, щоб знайти відповіді.



Головоломка тижня / Daily Mail

Бути водієм означає, бути дуже уважними до деталей.



Чи вдасться вам знайти 10 велосипедистів менш ніж за дві хвилини / Daily Mail

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