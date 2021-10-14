Разгадывание головоломок является одним из любимых занятий большинства ценителей интеллектуального досуга. Для решения следующей задачи нужна лишь внимательность, а не специальные знания высокого уровня.

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Юридическая фирма, специализирующаяся на велосипедных травмах, Fletcher s Solicitors, создала графику, на которой изображена сцена из обычной городской жизни – автомобильные маршруты, по которым курсируют участники дорожного движения – пешеходы, велосипедисты, автомобилисты и тому подобное. Перед вами поставлена задача – попытаться отыскать на рисунке шумного города 10 велосипедистов. Но сможете ли вы найти их менее чем за две минуты?



Головоломка недели: удастся ли вам найти 10 велосипедистов менее чем за две минуты / Daily Mail

Если вы все еще пытаетесь найти десятого велосипедиста, прокрутите вниз, чтобы найти ответы.



Головоломка недели / Daily Mail Daily Mail

Быть водителем означает, быть очень внимательными к деталям.

Удастся ли вам найти 10 велосипедистов менее чем за две минуты / Daily Mail

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