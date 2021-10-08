А пока все желающие уже начали свою подготовку к Хэллоуину, предлагаем вам потренировать свою внимательность с помощью тематической головоломки. Венгерский художник-иллюстратор Гергей Дудаш создал свою очередную визуальную загадку, главными героями которой стали привидения.

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Среди десятков забавных привидений спряталась одна панда. Ваша задача одновременно простая и сложная – найти ее. Но не листайте страницу слишком быстро – ниже мы покажем ответ.



Найдите панду среди призраков / Иллюстрация The Dudolf

Осторожно, подсказка! Внимательнее рассмотрите правую сторону картинки. Панда отличается от призраков тем, что у нее есть ушки. Если и это не помогло – листайте вниз.



Ответ к головоломке ниже / Иллюстрация The Dudolf



Головоломка к Хэллоуину / Иллюстрация The Dudolf

Головоломки Гергея Дудаша интересны еще и тем, что он показывает процесс создания своих иллюстраций-загадок. Наблюдать за этим довольно увлекательно.

Процесс создания головоломки художником: смотрите видео