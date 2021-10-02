Венгерский художник-иллюстратор и карикатурист Гергей Дудаш рисует интересные картинки-загадки. Его головоломки интересно рассматривать и находить спрятанные в них маленькие детали. Это полезно для ума и глаз, поэтому предлагаем вам немного развлечься.

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Среди кучи листьев художник спрятал будущий дуб – желудь. Нужно как можно быстрее его найти – пока ежи и грибы не добрались до него первыми и не сожрали.



Головоломка недели: осенняя загадка для любителей собирать желуди / Фото The Dudolf

Если вы так и не нашли отгадку – не волнуйтесь, у Развлечений 24 всегда есть подсказка.



Головоломка недели / Фото The Dudolf

Но сначала убедитесь, что вы приложили достаточно усилий к поиску!



Осенняя загадка для любителей собирать желуди / Фото The Dudolf

Бонус от иллюстратора: видео создания головоломки

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