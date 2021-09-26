Если вы любите работать в саду и наслаждаться природой на свежем воздухе – новая головоломка от компании SGS Engineering именно для вас. Она побудит вас вспомнить это время, и, кроме того, глядя на иллюстрацию, вы задумаетесь все ли инструменты после работ в саду положили на место?

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Ключ к садоводству – делать все постепенно и знать, чего вы хотите достичь. Убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты для работы, и не бойтесь просить о помощи, если она вам понадобится,

– сказал Дэйв Гордон, генеральный директор SGS Engineering.

По словам создателей, на разгадку этой задачки уходит в среднем 51 секунда. Но как быстро вы найдете садовые ножницы на этой красочной картинке?



Головоломка недели: найдите ножницы быстрее, чем за 50 секунд / Фото SGS Engineering

Не сдавайтесь так быстро! Поищите ножницы еще 10 секунд!



Головоломка недели / Фото SGS Engineering

Если вы так и не отыскали ножницы – предоставляем разгадку.



Найдите ножницы быстрее, чем за 50 секунд / Фото SGS Engineering

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