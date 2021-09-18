Если у вас в этот вечер субботы есть свободное время, Развлечения 24 предлагают потратить его на новую головоломку, от Гергея Дудаша. Проверьте свои навыки наблюдения и дедукции.

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На картинке художник нарисовал поле цветущих алых маков и между ними спрятал краба в количестве одной единицы. Краб тоже красного цвета. Поэтому задача – отыскать ракообразного.



Головоломка недели: загадка, которая сломает вам голову и глаза: найдите краба среди поля маков / Фото The Dudolf

На первый взгляд может показаться, что на иллюстрации только маки, но это далеко не так. Просто краб идеально скрыт.



Головоломка недели / Фото The Dudolf

Если вы не нашли краба, но очень хотите знать, где он спрятался – все, что вам нужно сделать, это посмотреть на иллюстрацию ниже.



Загадка, которая сломает вам голову и глаза: найдите краба среди поля маков / Фото The Dudolf

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