Якщо у вас у цей вечір суботи є вільний час, Розваги 24 пропонують витратити його на нову головоломку, від Гергея Дудаша. Перевірте свої навички спостереження і дедукції.

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На картинці художник намалював поле квітучих червоних маків і між ними сховав краба в кількості однієї одиниці. Краб теж червоного кольору. Тож завдання – відшукати ракоподібного.



Головоломка тижня: загадка, яка зламає вам голову і очі: знайдіть краба серед поля маків / Фото The Dudolf

На перший погляд, може здатися, що на ілюстрації тільки маки, але це далеко не так. Просто краб ідеально прихований.

Головоломка тижня / Фото The Dudolf

Якщо ви не знайшли краба, але дуже хочете знати, де він сховався – все, що вам потрібно зробити, це подивитися на ілюстрацію нижче.



Загадка, яка зламає вам голову і очі: знайдіть краба серед поля маків / Фото The Dudolf

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