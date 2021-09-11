Венгерский художник и детский иллюстратор Гергей Дудаш, более известный пользователям сетей как Дудольф (Dudolf), нарисовал новую красочную картинку-головоломку. Он бросил вызов своим поклонникам, попросив их решить математическую задачку.

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На иллюстрации художник изобразил вместо чисел цветы. Ваша задача – догадаться, что это за числа, и, используя полученные данные, решить последний пример в головоломке. Не спешите, рассматривайте картинку внимательно: ведь иллюстратор хитро скомбинировал растения.

Головоломка недели: снова в школу – прокачайте ваши математические способности / Фото The Dudolf

Почему у одних получается быстро решать сложные математические задачи, а другие, как бы ни старались, не могут даже задание для первоклашек решить?





Головоломка недели / Фото The Dudolf

Неужели математика и правда подвластна не всем?





Прокачайте ваши математические способности / Фото The Dudolf

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