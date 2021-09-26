Якщо ви любите працювати в саду та насолоджуватися природою на свіжому повітрі – нова головоломка від компанії SGS Engineering саме для вас. Вона спонукає вас згадати цей час, і, крім того, дивлячись на ілюстрацію, ви задумаєтесь чи всі інструменти після робіт у саду поклали на місце?

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Ключ до садівництва – робити все поступово і знати, чого ви хочете досягти. Переконайтеся, що у вас є відповідні інструменти для роботи, і не бійтеся просити про допомогу, якщо вона вам знадобиться,

– сказав Дейв Гордон, генеральний директор SGS Engineering.

За словами творців, на розгадку цієї задачки йде в середньому 51 секунда. Але як швидко ви знайдете садові ножиці на цій барвистій картинці?



Головоломка тижня: знайдіть ножиці швидше, ніж за 50 секунд / Фото SGS Engineering

Не здавайтеся так швидко! Пошукайте ножиці ще 10 секунд!



Головоломка тижня / Фото SGS Engineering

Якщо ви так і не відшукали ножиці – надаємо розгадку.



Знайдіть ножиці швидше, ніж за 50 секунд / Фото SGS Engineering

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