А поки усі охочі вже розпочали свою підготовку до Гелловіну, пропонуємо вам потренувати свою уважність за допомогою тематичної головоломки. Угорський художник-ілюстратор Гергей Дудаш створив свою чергову візуальну загадку, головними героями якої стали привиди.

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Серед десятків кумедних привидів заховалася лише одна панда. Ваше завдання водночас просте і складне – знайти її. Але не гортайте сторінку занадто швидко – нижче ми покажемо відповідь.



Знайдіть панду серед привидів / Ілюстрація The Dudolf

Обережно, підказка! Уважніше розгляньте правий бік картинки. Панда відрізняється від привидів тим, що у неї є вушка. Якщо і це не допомогло – гортайте вниз.



Відповідь до головоломки нижче / Ілюстрація The Dudolf



Головоломка до Гелловіну / Ілюстрація The Dudolf

Головоломки Гергея Дудаша цікаві ще й тим, що він показує процес створення своїх ілюстрацій-загадок. Спостерігати за цим доволі захопливо.

Процес створення головоломки художником: дивіться відео

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