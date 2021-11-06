Саме тому зірки часто звертаються до пластичних хірургів з надією, що вони допоможуть надовше зберегти красу та молодість. Проте спробувавши одного разу, їм стає важко зупинитися, і бажання самовдосконалення грає з кумирами мільйонів злий жарт.
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Ентузіаст та дописувач розважального порталу Bored Panda Гідрелі Діао зацікавився цією темою, та вирішив дослідити, які знаменитості перенесли найбільше пластичних операцій. У процесі у нього виникло ще одне питання – як ці зірки могли б виглядати зараз, якби довірили своє старіння не хірургам, а часу.
Для свого проєкту Гідрелі зібрав фотографії молодих знаменитостей, і скористався нейромережами, аби "зістарити" їх. Після цього він дещо відредагував отримані знімки, щоб вони виглядали реалістичніше. Наприкінці йому залишилося лише порівняти результат своєї роботи з актуальними світлинами зірок. Різниця і справді неймовірна.
Донателла Версаче – 66 років
Джоселін Вільденштейн – 81 рік
Міккі Рурк – 68 років
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Мадонна – 63 роки
Мелані Гріффіт – 64 роки
Карла Бруні – 53 роки
Деріл Ганна – 60 років
Баррі Манілов – 78 років
Джон Траволта – 67 років
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