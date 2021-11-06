Саме тому зірки часто звертаються до пластичних хірургів з надією, що вони допоможуть надовше зберегти красу та молодість. Проте спробувавши одного разу, їм стає важко зупинитися, і бажання самовдосконалення грає з кумирами мільйонів злий жарт.

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Ентузіаст та дописувач розважального порталу Bored Panda Гідрелі Діао зацікавився цією темою, та вирішив дослідити, які знаменитості перенесли найбільше пластичних операцій. У процесі у нього виникло ще одне питання – як ці зірки могли б виглядати зараз, якби довірили своє старіння не хірургам, а часу.

Для свого проєкту Гідрелі зібрав фотографії молодих знаменитостей, і скористався нейромережами, аби "зістарити" їх. Після цього він дещо відредагував отримані знімки, щоб вони виглядали реалістичніше. Наприкінці йому залишилося лише порівняти результат своєї роботи з актуальними світлинами зірок. Різниця і справді неймовірна.

Донателла Версаче – 66 років

Джоселін Вільденштейн – 81 рік

Міккі Рурк – 68 років

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Мадонна – 63 роки

Мелані Гріффіт – 64 роки

Карла Бруні – 53 роки

Деріл Ганна – 60 років

Баррі Манілов – 78 років

Джон Траволта – 67 років

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Шер – 75 років