Именно поэтому звезды часто обращаются к пластическим хирургам с надеждой, что они помогут сохранить красоту и молодость. Однако попробовав однажды, им становится трудно остановиться, и желание самосовершенствование играет с кумирами миллионов злую шутку.

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Энтузиаст и один из авторов развлекательного портала Bored Panda Хидрели Диао заинтересовался этой темой и решил узнать, какие знаменитости перенесли больше всего пластических операций. В процессе у него возник еще один вопрос – как эти звезды могли бы выглядеть сейчас, если бы доверили свое старение не хирургам, а времени.

Для своего проекта Хидрели собрал фотографии молодых знаменитостей, и воспользовался нейросетями, чтобы "состарить" их. После этого он несколько отредактировал полученные снимки, чтобы они выглядели более реалистично. В конце ему осталось только сравнить результат своей работы с актуальными фотографиями звезд. Разница действительно невероятная.

Донателла Версаче – 66 лет

Джоселин Вильденштейн – 81 год

Микки Рурк – 68 лет

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Мадонна – 63 года

Мелани Гриффит – 64 года

Карла Бруни – 53 года

Дэрил Ханна – 60 лет

Барри Манилоу – 78 лет

Джон Траволта – 67 лет

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